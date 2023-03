Pubblicato il bando per il nuovo tratto della 106 Catanzaro - Crotone

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera commissariata per il nuovo itinerario di collegamento della statale “Jonica” da Catanzaro a Crotone.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a circa 272 milioni di euro. Il progetto riguarda l'itinerario in variante in nuova sede Catanzaro-Crotone, dallo svincolo di Simeri Crichi della strada statale 106 'Jonica' Var A allo svincolo Passovecchio della statale 106.

Il bando è relativo ad un secondo lotto funzionale del primo stralcio dell’intero intervento (suddiviso in due stralci ciascuno ulteriormente suddiviso in lotti funzionali) che collegherà Crotone e Catanzaro. Il lotto in questione, precisamente, è quello compreso tra Crotone (zona Passovecchio) ed il primo bivio di Papanice.

Il progetto complessivo del nuovo itinerario in variante, condiviso da Anas con i Sindaci interessati, oggi appare una imprescindibile ed utile infrastruttura di collegamento della parte sud della dorsale ionica calabrese.

La nuova opera, della lunghezza complessiva di circa 50 km, ridurrà i tempi di percorrenza per raggiungere i due capoluoghi di Catanzaro e Crotone e collegherà più facilmente i comuni montani e costieri alle principali vie di comunicazione e alle infrastrutture di trasporto principali, oltre che ottenere un sensibile miglioramento degli standard di sicurezza.

Anas aggiudicherà l’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le domande di partecipazione digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 2 maggio 2023.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Bandi e avvisi oppure l’area Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it.