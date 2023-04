Rosarno, scovati e sequestrati oltre tre chili di marijuana

I Poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, in stretta sinergia operativa con la Sezione Investigativa del Commissariato di Gioia Tauro e l’Unità Cinofila della Questura di Reggio Calabria, avuta contezza di una possibile attività di spaccio che interessava una zona di confine fra Rosarno e la provincia napitina, hanno deciso di eseguire una perquisizione nell’abitazione di un soggetto già sottoposto agli arresti domiciliari.

All’interno della casa gli agenti non hanno ritrovato nulla ma all’esterno della stessa, nelle immediate adiacenze, sono stati rinvenuti, in diversi nascondigli sparsi fra la vegetazione, oltre tre chili e duecento grammi di marijuana già suddivisa in dosi per la vendita; parte della droga era anche conservata in buste in plastica sottovuoto da mezzo chilogrammo, e si ritiene quindi pronte per lo spaccio.

Al termine e col coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, l’uomo è ora indagato per la detenzione di ingente quantità di stupefacente.