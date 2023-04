Brutto incidente sull’A2 nel lametino: tre feriti

Poteva avere un epilogo completamente diverso il brutto incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi lungo l'A2: per motivi ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate a velocità sostenuta al chilometro 326, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo Calabro.

Complessivamente nei veicoli si trovavano quattro persone: il solo conducente in un mezzo ed un nucleo familiare nell'altro. È stato proprio il veicolo con a bordo la famiglia ad avere la peggio, con un bilancio di tre feriti fortunatamente non gravi. In particolare, per liberare una vittima dalle lamiere dell'auto, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto anche il personale medico del 118 e la Polizia Stradale, per i rilievi del caso. Dopo una serie di controlli i feriti sono stati trasferiti in ospedale per maggiori accertamenti. Presenti anche delle squadre dell'Anas per il ripristino della sicurezza e della completa viabilità sull'arteria stradale.