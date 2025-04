Ford Fiesta perde il controllo e sbatte su un guardrail: finisce in ospedale

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme è attualmente impegnata sull'autostrada A2 del Mediterraneo, al Km 313, subito dopo lo svincolo autostradale di Falerna, in direzione sud, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo.

Per cause in corso di accertamento, una Ford Fiesta ha perso il controllo andando a impattare contro il guardrail laterale. A bordo dell’auto si trovava solo la conducente, che è stata prontamente estratta dall’abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale.

I Vigilfuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto e dell’area interessata, in attesa della rimozione da parte del soccorso stradale.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale per i rilievi e gli adempimenti di competenza, e il personale Anas, impegnato nel ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Attualmente il traffico è regolato su una sola corsia.