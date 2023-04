Nascosti nello sportello cinque chili di coca, 35enne arrestato sull’A2

Un normale controllo ad una piccola utilitaria, una Fiat Panda, nei pressi dell’area di servizio Tarsia est dell’autostrada A2 del Mediterraneo.

Il giovane alla guida troppo nervoso, però, ed apparso anche in difficoltà nello spiegare la destinazione e le motivazioni del suo viaggio alla pattuglia della Guardia di Finanza di Castrovillari che l’aveva fermato.

I militari si sono quindi insospettiti ed hanno deciso di perquisire l’uomo e l’auto, anche con l’aiuto di un’unità cinofila, arrivando a scoprire un doppiofondo ricavato all’interno dello sportello posteriore destro, dove erano stati nascosti quattro panetti avvolti dal nastro adesivo trasparente, messi sottovuoto e contenenti quasi cinque chili di cocaina. La droga, che è stata ovviamente sequestrata, se immessa nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro.

Per il conducente del veicolo, un 35enne, sono scattate inevitabilmente le manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, come disposto dal Pm di turno della Procura di Castrovillari, è stato poi associato presso la Casa Circondariale locale.