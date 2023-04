Vibo. Violenta rissa in centro tra giovani, locale chiuso per un mese

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Durante l’ultimo weekend le volanti della Polizia di Stato sono dovute intervenire per una rissa che segnalata nel centro cittadino di Vibo Valentia, ed in cui è rimasto anche ferito un ragazzo.

Da qui sono state avviate le indagini condotte dai colleghi della Squadra Mobile che hanno eseguito tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e che hanno portato riscontrare come che la colluttazione abbia coinvolto un numero consistente di giovani e che sia partita dall’interno di un locale.

Locale che, in particolare, è risultato essere stato già in passato teatro di risse oltre che ritrovo abituale di persone con precedenti penali, motivo per il quale nel dicembre scorso era stato sottoposto ad un provvedimento di chiusura da parte dell’Autorità di polizia.

Sulla scorta di quanto rilevato dagli agenti, il Questore ha così deciso di chiudere nuovamente l’attività per trenta giorni, sospendendone la licenza: la misura è stata subito eseguita dagli agenti della Mobile e della Divisione di Polizia Amministrativa.