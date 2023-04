Cassano. Vincenzo Calvosa nominato vescovo di Vallo della Lucania

Vincenzo Calvosa

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Vallo della Lucania, diocesi della Campania, il reverendo Vincenzo Calvosa, del clero della diocesi di Cassano all’Jonio, finora parroco, economo diocesano e vicario per l’Economia.

Il nuovo vescovo è stato ordinato sacerdote il 2 maggio del 1992. Ha ricoperto i seguenti incarichi: parroco di San Nicola di Bari in Nocara e Vicario Parrocchiale della Parrocchia Assunzione della B.V. Maria in Rocca Imperiale (1992-2001); Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Vocazionale (1996); Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano (2001); Parroco di San Giacomo Apostolo in Altomonte (2001-2014); Direttore dell’Ufficio Sport e Tempo Libero (2006).

È stato anche membro del Consiglio Diocesano Affari Economici e dell’Ufficio Amministrativo Diocesano (2012); Parroco della Parrocchia Cuore Immacolato della B.V. Maria in Trebisacce (2014); Economo Diocesano, Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano e Vicario per l’Economia (2016); Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio dei Consultori (2017).

L'annuncio della nomina di monsignor Calvosa a vescovo di Vallo della Lucania è stato dato a mezzogiorno dal vescovo di Cassano All'Jonio monsignor Francesco Savino che ha convocato in Cattedrale il clero e i fedeli per riferire dell'importante e significativa notizia per tutta la Chiesa diocesana.