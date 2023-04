Incendio in abitazione del centro storico di Lamezia: nessun ferito ma tanta paura

Un grave incendio ha pesantemente danneggiato un edificio nel centro storico di Lamezia Terme, lungo via Conciapelle nell'abitato di Nicastro. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio, ed alle 15:45 i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti sul posto con un'autobotte ed un'autoscala.

L'edificio - un rudere abbandonato di due piani - era composto da diverse parti in legno, tra cui la controsoffittatura ed il solaio, parti andate distrutte dalle fiamme. All'interno dello stesso si è verificato un cedimento parziale. Le fiamme hanno poi distrutto numerosi suppellettili ed oggetti.

Nessuno è rimasto ferito ma è stata tanta la paura per un rogo verificatosi nel pieno centro abitato ed a poca distanza da altre case. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, con gli interventi finali che sono ancora in corso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sull'origine delle fiamme.