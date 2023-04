Chiaravalle Centrale: uomo trovato morto lungo la Statale 182

Il corpo di una persona è stato trovato cadavere nella sua auto ferma a bordo strada lungo la strada statale 182 “Delle Serre Calabre”, al km 71,200, nel territorio comunale di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno eseguendo tutti gli accertamenti per comprendere le cause del decesso, i vigili del fuoco per quanto di competenze ed il personale dell’Anas per la gestione della viabilità.

Il tratto di strada interessato è stato difatti temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di recupero della salma.

Al momento il transito veicolare viene deviato lungo la viabilità locale e lungo la 713 “Trasversale delle Serre”.

(notizia in aggiornamento)