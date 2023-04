Tropea, crolla costone della Madonna dell’Isola

Un crollo ha interessato il simbolo della città di Tropea, il santuario della Madonna dell’Isola, meta in ogni momento dell’anno di migliaia di turisti.

Il cedimento è avvenuto stamani sul promontorio dirimpetto all’abitato sul quale sorge lo stesso santuario, e che divide la spiaggia della Rotonda da quella di Mare Grande.

La frana ha riguardato un costone che affaccia proprio verso il mare, ma non ha coinvolto in alcun modo, e fortunatamente, l’edificio sacro: massi di grosse dimensioni si sono staccati improvvisamente finendo sulla battigia sottostante.

Il tutto è accaduto in un orario in cui la zona non è affollata. Tutta l'area è stata chiusa dai vigili del fuoco che stanno eseguendo le verifiche necessarie, e dalla polizia municipale. Presenti anche i tecnici della perla del Tirreno calabrese.