Nel sedile oltre cinque chili di cocaina, arrestato presunto corriere della droga

Fermato per un semplice controllo si scopre che faceva il corriere della droga. Sono stati infatti i finanzieri di Reggio Calabria a bloccare un’auto, con a bordo una persona, che è poi finita in arresto, appunto, per traffico di stupefacenti.

Ispezionata la vettura, i militari vi hanno infatti e dapprima ritrovato un doppiofondo ad azionamento con pistoni idraulici, ma che era vuoto.

Approfondendo sono stati scoperti altri due vani ricavati invece nello schienale dei sedili anteriori: dentro a quest’ultimi c’erano cinque panetti di cocaina pura per un peso complessivo di oltre cinque chili e mezzo.

Al termine delle operazioni, la droga e l’autovettura utilizzata sono state ovviamente sequestrate e per l’uomo, inevitabilmente, sono scattate le manette.