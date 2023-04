Rocca Imperiale, Cia Calabria Nord organizza seminario su Nuova programmazione PAC

Risultano sempre più importanti le risorse del Piano Agricolo Comunitario 2023/2027 che, soprattutto in Calabria, rappresentano una opportunità sociale per rispondere alle esigenze comunitarie di migliorare lo stato dell’ambiente e a livello economico di integrare il reddito degli agricoltori.

Ha riscosso, in questo senso, grande successo l'assemblea promossa da Cia Calabria Nord che ha chiamato a raccolta gli agricoltori e le loro aggregazioni, le istituzioni locali per illustrare la nuova programmazione comunitaria 2023-2027.

Nel corso dell'evento, che si è tenuto nella sala consiliare presso il Monastero dei Frati Osservanti a Rocca Imperiale, nel Cosentino, sono stati approfonditi gli obiettivi strategici che, per i prossimi 5 anni, puntano a migliorare il settore agricolo nazionale.

L’incontro, introdotto da Giovanni Drogo, Responsabile della sede operativa, è stato concluso da Luca Pignataro, Presidente di Cia Calabria Nord. Le relazioni sono state affidate a Domenico D'Amato, Direttore nazionale del Caa-Cia e a Massimiliano Morganti, Responsabile tecnico nazionale del Caa-Cia ed è stato moderato da Davide Vena, Responsabile CAA CIA Calabria Nord. Alla platea ha portato il suo apprezzato saluto e quello dell’amministrazione comunale il sindaco della cittadina Giuseppe Ranù.

Dal confronto è emerso quanto sia necessario offrire buona consulenza alle aziende agricole, anche mediante l’utilizzo di un simulatore di premio, anche per assicurare, attraverso il sostegno del loro reddito, la tutela delle eccellenze che la natura ha regalato ai nostri luoghi e che gli agricoltori hanno sapientemente e con sacrificio sviluppato, come i celebri limoni nel caso di Rocca Imperiale.

Gli appuntamenti divulgativi, però, hanno toccato anche Corigliano-Rossano, la terza città della Calabria, coinvolgendo un grande bacino di agricoltori - questa volta introdotto da Rosella Pellegrino, Responsabile della sede operativa - molti dei quali si ritroveranno anche a Rende, giovedì 20 aprile in occasione dell'incontro dal titolo "Cosa cambia con la nuova PAC? Prospettive per l'agricoltura 2023/2027". L'evento, che si terrà all'Hotel President alle ore 15 e che vedrà la partecipazione del Presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani Cristiano Fini, sarà valido per crediti formativi destinati ad agronomi, agrotecnici e gli appartenenti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Cosenza.