Eventi. A Rocca Imperiale tributo ad Otello Profazio, Mastru cantaturi

Otello Profazio

“Serata per Otello” è un evento poetico e musicale ideato da Gori Capano, dedicato alla figura di Otello Profazio, il Mastru Cantaturi. Un uomo che ha cantato la Calabria, la ribellione, l’amore e la memoria con voce inconfondibile e spirito libero.

La serata sarà un omaggio vivo, fatto di canti, poesie e narrazioni, per ricordarlo con affetto, ironia e bellezza ed è organizzata da quattro sigle della Sinistra: Rifondazione Comunista, Sinistra 2, Sinistra Italiana e Unità popolare.

All'evento - che si svolterà il 19 Agosto a Rocca Imperiale, alle 21 e con ingresso libero - interverrà Ester Profazio, figlia di Otello, che con sensibilità e forza ha contribuito a mantenere viva la memoria del padre. Gabriella Profazio, moglie di Otello, figura discreta ma fondamentale nella sua vita e nella sua arte, sarà invece presente in chat.

La serata rappresenta un vero tributo familiare e artistico, in contrasto con l’evento Cuore Cantastorie tenutosi a Catanzaro il 13 e 14 giugno scorsi, al quale nessun membro della famiglia Profazio ha partecipato, per protesta contro l’impostazione e la gestione dell’omaggio.