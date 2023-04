Crotone, sequestrati manufatti abusivi in varie zone della città

Nel fine settimana di Pasqua la Sezione di Polizia Edilizia del Comando di Polizia Locale di Crotone ha accertato tre distinti abusi edilizi per i quali ha proceduto a deferire alla Procura della Repubblica gli autori (proprietari e committenti dei lavori).

In due casi gli agenti operanti hanno eseguito un sequestro preventivo di iniziativa, uno dei quali è stato già convalidato dal G.I.P. e l'altro è in attesa di convalida. In particolare nella zona di Poggio Pudano il proprietario di un'area ha realizzato un muro di cinta e contenimento di 33 metri di lunghezza e quasi due di altezza, in cemento armato senza alcuna autorizzazione edilizia. L'opera è stata sottoposta a sequestro.

Nel quartiere Fondo Gesu' sono stati realizzati lavori di ampliamento di un balcone in una veranda coperta. Nel terzo i caso i lavori erano ormai praticamente ultimati. Si tratta di un ampliamento di un fabbricato che affaccia sul mare, nell'area dopo il cimitero, dove sono stati deferiti i proprietari.

Al momento dell'accertamento gli stessi dichiaravano che i lavori erano risalenti a molti anni addietro, salvo poi, una volta effettuati i rilievi essere costretti ad ammettere di aver tentato di realizzare le opere senza autorizzazione alcuna e peraltro all'interno della fascia dei 300 metri dalla battigia per cui occorre anche il visto paesaggistico. L'immobile è stato sottoposto a sequestro.