Catanzaro, domani appuntamento con #Neshimu

Ormai il giovedì a Catanzaro è di #NESHIMU: l'iniziativa promossa da Food Centro Storico, l'associazione degli operatori della ristorazione che operano nel cuore del capoluogo calabrese, con l'obiettivo di stimolare e incentivare le persone a scoprire la città attraverso il gusto e le tante attività presenti in centro e che si sono unite per creare una sinergia attiva e propositiva.

Dopo la grande ripartenza della scorsa settimana, domani, giovedì 13 aprile, tutti carichi per vivere gli innumerevoli locali distribuiti su Corso Mazzini e nelle vie adiacenti, con le loro più svariate proposte di food e beverage. Continua la raccolta punti ed anche la distribuzione delle relative tessere: per ogni 5 euro di spesa viene consegnato un bollino per tutte le consumazioni effettuate durante la settimana e non solo il giovedì.

Chi avrà raccolto almeno 25 bollini, dal 10 giugno al 10 luglio potrà recarsi negli uffici di Zero x Centro, siti a Catanzaro in Piazzetta della Libertà n. 2, e ritirare il biglietto della lotteria al costo di € 2 cadauno. In palio una Seat Ibiza offerta dalla concessionaria AutoSala e da FCS e molti altri premi messi a disposizione dagli associati.