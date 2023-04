Un ponte verso il Canada: con Confartigianato le impese calabresi scoprono l’America

Una entusiasmante due giorni che ha permesso di mettere in vetrina la qualità dei prodotti calabresi e la professionalità delle nostre aziende, all’insegna dell’accoglienza.

L’iniziativa che si è svolta il 6 e 7 aprile scorso è stata realizzata da Confartigianato Imprese Calabria, in collaborazione con la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ed il supporto organizzativo della Camera di Commercio Italiana in Canada West, sviluppandosi attraverso la promozione di un’azione di incoming di buyers esteri interessati ai prodotti agroalimentari calabresi.

Molti i prodotti di interesse per i 7 buyers canadesi tra cui vino, liquori, prodotti biologici, olio di oliva, pasta, sott’oli, bevande analcoliche, formaggi, caffè.

Gli incontri hanno offerto gratuitamente alle 22 aziende calabresi presenti l’opportunità di far conoscere i propri prodotti e le fasi di lavorazioni, aprendo le porte ad un percorso finalizzato all’avvio di accordi commerciali.

Le aziende selezionate: Infusi Di Calabria Srl; Astorino Pasta; Medi Mais Calabria Srl; Az. Agr. Filice Francesco; Archeonologica Di Bafaro F.Sco; Kalabria Wines Srls; Salumificio Lavigna Snc;Az. Agr. Brittelli Elisabetta; Lab. Lucchetta Soc. Coop.; Senatore Vini; Serfunghi Srl;Az. Agr. Neocastrum Di Giannuzzi I.; Santa Rita Srl; Giovanni Gatti; Librandi Antonio E Nicodemo Spa; Fi. Ro. Di Cuglietta Roberto; Iaquinta Srl; Soc. Agr. Tenuta Lento Srl; Az. Agr. Russo & Longo Snc; Mediolat Srl; Az. Agr. Rosanna Salfi; Qual'italy Srls.

“Il processo di globalizzazione dei mercati agisce a diversi livelli – affermano il presidente e il segretario regionale di Confartigianato Imprese Calabria, rispettivamente Roberto Matragrano e Silvano Barbalace -, una globalizzazione che richiede un ruolo sempre più diversificato dei singoli attori che compongono il settore. Da qui l’importanza di mettere a confronto diretto aziende e buyers per innescare un processo di trasformazione di identità professionale per aprire nuovi canali di commercializzazione, alla conquista di mercati e territori inesplorati o che possono essere potenziati. Il mercato del Canada west è uno di quelli in cui sono assenti molti dei nostri migliori prodotti e per questo abbiamo voluto fare questo grande sforzo e sostenere questa missione. Abbiamo voluto offrire alle nostre aziende, a costo zero, l’opportunità di comprendere il mercato canadese e le possibilità concrete di esportare in quel paese, con l’auspicio che questa azione possa portare risultati concreti per le nostre aziende. La mission dell’organizzazione è quella di sostenere le aziende nella loro crescita creando le migliori condizioni per il loro sviluppo. Questa è una delle tante attività che la Confartigianato mette in campo”.



"Negli incontri B2B - coninua la nota di Confartigianato - le 22 aziende calabresi hanno avuto la possibilità di promuovere i prodotti e, in particolare, accogliere i rappresentanti delle 7 imprese canadesi.

Tra i momenti più coinvolgenti sicuramente il momento della realizzazione in loco del “piatto della rinascita”, ideato dal maestro orafo Gerardo Sacco durante il lockdown ed eseguito da uno chef d’eccezione come Pino Posteraro, non a caso nominato “Cavaliere”, con l’Ordine della Stella d’Italia consegnatogli in Canada.

Una magia di sapori e di emozioni realizzata nel corso dell’iniziativa di Confartigianato Imprese Calabria che si è svolta al Grand Hotel Lamezia.

La ricetta a base di tipicità calabresi è stata preparata dal maestro Sacco, al quale Confartigianato rivolge uno speciale ringraziamento, e dallo chef Posteraro utilizzando ricotta fresca (Mediolat), conserva di pomodori (SerFunghi) ben amalgamate in un piatto di “maccarruniaru ferretto” (Pasta Astorino) che hanno dato vita a un gustoso canto di arte, cultura e gastronomia".