Crotone. Controlli nei locali del lungomare cittadino, una sanzione e una denuncia

La Divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Crotone ha eseguito alcuni controlli per verificare il rispetto delle norme e dei regolamenti comunali da parte di varie attività commerciali cittadine: in questo contesto è scattata una denuncia ed una sanzione per altrettanti locali.

In particolare, in uno di questi, sul lungomare cittadino, e che somministrazione alimenti e bevande, al titolare è stato contestato di aver occupato senza autorizzazione circa 60 mq di suolo pubblico con tavoli, sedie e fioriere, invadendo la strada. Da qui è scattata la sanzione economica prevista in questi casi ma anche la segnalazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

Il titolare di un ristorante su viale Magna Grecia, invece, è stato denunciato alla Procura per non aver rispettato un provvedimento di sospensione dell’attività per cinque giorni emesso dal Prefetto per delle precedenti violazioni della normativa covid. Il locale è risultato infatti aperto ugualmente.