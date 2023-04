Prevenzione rischio in montagna, il Sasc fa scuola agli alunni della Nosside Pythagoras

Nella giornata di oggi, presso la fattoria didattica della Cooperativa Agricola "Comunità Sant'Arsenio" ad Armo - frazione nel comune di Reggio Calabria - , il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc) ha svolto numerose attività con i ragazzi l'Istituto Comprensivo Nosside Pythagoras di Reggio Calabria.

L'iniziativa, relativa al Progetto scolastico 'Sicuri in Montagna con Cartina e Gps', segue l'incontro svolto la settimana scorsa a Reggio Calabria che ha avuto come obiettivo l'informazione corretta sulla prevenzione del rischio in montagna e sulla diffusione di una cultura della sicurezza che è uno dei principali compiti istituzionali del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). A renderlo noto lo stesso soccorso alpino.



Con i tecnici ed un medico della Stazione Alpina Aspromonte del Sasc, i ragazzi delle terze classi dell'IC Nosside Pythagoras si sono impegnati in lettura delle carte topografiche, orientamento carta, calcolo dell''azimut, rilevamento del punto di stazione, attività di orienteering con Gps, nozioni di Pronto Soccorso, dimostrazione pratica di montaggio e smontaggio della barella in dotazione al Sasc; i ragazzi, inoltre, hanno potuto visionare e toccare con mano attrezzature tecniche e dispositivi medico-sanitari.



Tra le più importanti iniziative sulla prevenzione promosse dal Cnsas, ci sono proprio le giornate come questa, rivolte ai bambini e ai ragazzi e realizzate in collaborazione con le scuole. Presenti alle diverse attività anche due insegnanti ed il dirigente scolastico dell'IcNosside Pythagoras. Un doveroso ringraziamento va al gestore della Cooperativa Agricola "Comunità Sant'Arsenio" che, presso la propria struttura, ha accolto l'evento.