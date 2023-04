Musica. Allo “Stillo” di Crotone concerto pianoforte e violoncello del duo Gaccione-Visco

Lorena Gaccione e Luigi Visco

Lorena Gaccione al pianoforte e Luigi Visco al violoncello, saranno i protagonisti del concerto che Sabato 22 Aprile si terrà presso l’Auditorium del Liceo Musicale “O.Stillo” a Crotone, in Largo Panella, a partire dalle ore 18.

Visco, nato a Napoli nel 2000, inizia lo studio del violoncello a 9 anni sotto la guida di Aurelio Bertucci per poi terminare gli studi con Diego Romano, diplomandosi a 19 anni presso il Conservatorio "G.Martucci" di Salerno con il massimo dei voti e la lode.

Attualmente prosegue gli studi dal 2020 presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Giovanni Sollima, e dal 2021 con Antonio Meneses presso lo Stauffer Center for Strings, dove ha ottenuto lo Stauffer Artist Diploma nel 2022, e presso l’Accademia Chigiana.

Inoltre dal 2021 frequenta il Corso di perfezionamento di musica da camera sempre presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove è attualmente seguito da Ivan Rabaglia.

Gaccione inizia presto lo studio del pianoforte. All'età di 10 anni è ammessa con successo al Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza nella classe del M° Antonio Consales, con il quale ha conseguito giovanissima il Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti. Decisivo per la sua crescita artistica è stato l’incontro con il pianista Cristiano Burato.

Premiata in diversi Concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Inoltre nel 2019 ha vinto il Primo Premio Assoluto Internazionale di Esecuzione Pianistica “Magna Graecia” di Gioiosa Ionica grazie al quale si è esibita in qualità di solista con l’orchestra ed è stata vincitrice dei Concerti Premio previsti dal Concorso per il 2022 in Italia e in Armenia. Nel 2020 ha vinto anche il Primo Premio al London Grand Prize Virtuoso Competition grazie al quale si è esibita presso la Elgar Room della Royal Albert Hall e ha vinto il Secondo Premio al “Concours Albert Roussel” in Sofia (Bulgaria), grazie al quale si è esibita al Earth and Man Museum di Sofia.