Pallavolo, play off serie C: la Kermes & Altaflex contro il Rossano nella semifinale di ritorno

Il PalaEvent di Catanzaro si prepara ad ospitare domani, sabato 22 aprile, la gara di ritorno della semifinale play-off di serie C maschile tra la Kermes & Altaflex e la Perla di Calabria Pallavolo Rossano.

Nell’impianto del capoluogo di regione, con inizio fissato alle 18, la compagine del presidente Prudente, vincendo, potrebbe dunque staccare il biglietto per le finali che portano in serie B.

Dopo aver vinto la gara di andata in trasferta per 3-0, la Kermes & Altaflex si ripresenterà di fronte al proprio pubblico per provare a chiudere il conto contro un agguerrito Rossano, che tenterà certamente di mettere in difficoltà i catanzaresi.

Servirà la partita perfetta e se non mancherà l’apporto di tutti i tifosi si potrà continuare a sognare. La società di casa invita gli appassionati a riempire il PalaEvent e a colorarlo di giallorosso.