Auto perde il controllo e va fuori strada, mamma e figlioletta finiscono in ospedale

È di due feriti, una mamma e la figlioletta di pochi mesi di età, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 9, in località Torre del Duca del comune di San Floro, nel catanzarese.

Una sola la vettura coinvolta, una Bmw M1 che per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente preso in cura la piccola per poi accompagnarla in ospedale. Presenti anche i Vigili del fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro, che hanno invece estratto dall'abitacolo la conducente, immobilizzandola su una barella e poi affidandola ai medici del Suem per le prime cure e il trasferimento in ospedale con una seconda ambulanza.

I pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del sito e della vettura mentre i carabinieri hanno eseguito i relativi rilievi di competenza.