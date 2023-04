Siderno, auto in corsa spara a vetrina negozio: indagini in corso

Sono in corso le ricerche per cercare di identificare gli autori di una sparatoria avvenuta questa mattina a Siderno, lungo la circonvallazione nord. Ignoti infatti hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la vetrina di un serramenta, dannegiandola.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Siderno, prontamente giunti sul posto, i colpi sarebbero stati esplosi da un'auto in corsa. Al momento non si esclude alcuna pista, e le indagini per tentare di risalire all'auto - tramite le immagini di videosorveglianza - proseguono serrate.