Controlli nel cosentino: 14 denunce in 7 giorni, identificate oltre 2400 persone

Quasi 190 controlli sul territorio, sia di giorno che si notte, durante i quali oltre 260 uomini della Polizia di Stato hanno identificato più di 2400 persone e 1400 veicoli, arrivando a contestare 421 infrazioni al Codice della Strada, a sequestrare 14 autovetture e a ritirare anche 15 documenti di circolazione. Effettuati anche dei controlli amministrativi nei negozi e locali identificando 45 persone con a carico precedenti penali.

È questo il bilancio della settimana appena conclusa dagli uomini della Questura di Cosenza. Squadra Mobile, della Squadra Volante e Commissariati distaccati hanno, in tutto, denunciato 14 persone tanto alle Autorità Giudiziarie che Amministrative e per reati come la detenzione e spaccio di stupefacenti, i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori, la resistenza a Pubblico Ufficiale, ma anche la rapina aggravata, la ricettazione, l’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Sequestrati inoltre cocaina e cannabinoidi.

Entrando nel dettaglio, la Polizia Amministrativa della Divisione Pasi ha notificato un decreto di sospensione per tre giorni al titolare di un’attività commerciale poiché è risultato assente nel momento del controllo, facendosi sostituire da personale non autorizzato.

Inoltre, il Questore ha emesso un provvedimento di immediata cessazione dell’attività di un bar del centro cittadino che nel corso di diversi controlli effettuati nell’arco di alcuni mesi è risultato frequentato da pregiudicati ed in una circostanza in particolare vi è stata ritrovata anche della sostanza stupefacente. Ad un controllo ulteriore, inoltre, il titolare è risultato senza licenza.

Il personale della Divisione Anticrimine ha individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche e atipiche.

In quest’ottica il Questore ha emesso cinque avvisi orali e firmato otto fogli di via obbligatori, quattro Daspo di cui due con prescrizione, un ammonimento ed una esecuzione di Misura di Sicurezza in Rems.