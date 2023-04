Francavilla marittima, l’ombra del racket dietro l’incendio dei camion di un’azienda

Si fa sempre più largo la pista di un incendio doloso in relazione al rogo che, nella notte scorsa, ha colpito due mezzi di un’azienda di Francavilla Marittima, nel cosentino, che si occupa del trasporto di prodotti ortofrutticoli.

I camion erano parcheggiati per strada, vicini, in via Alessandrini, quando sono stati avvolti dalle fiamme venendo completamente distrutti: l’immediato intervento sul posto dei vigili del fuoco di Castrovillari e Corigliano-Rossano e dei volontari di Trebisacce, ha permesso di spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area, sebbene con non poca fatica. Fortunatamente il rogo non ha coinvolto altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanza così come le abitazioni limitrofe.

Presenti anche i carabinieri della Stazione locale e i loro colleghi di Cerchiara di Calabria che hanno avviato le indagini sull’accaduto ed ascoltato i proprietari.

L’ipotesi più accreditata al momento rimane, come dicevamo, quella dell’incendio doloso, sebbene non si escludano altre piste come quella di un cortocircuito o comunque di una causa accidentale.