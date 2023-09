Cassano, escalation di incendi: dati alle fiamme un ristorante ed un auto

Notte di fuoco nel comune di Cassano: nel corso della notte ignoti hanno dato alle fiamme un'autovettura parcheggiata per le strade del centro ed un ristorante sito in località Laghi di Sibari.

Il primo incendio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in zona Cappuccini, ed ha riguardato un'auto parcheggiata in strada che è stata completamente distrutta dalle fiamme. L'incendio ha finito per danneggiare anche un mezzo vicino e parte dello stabile adiacente.

Sorte diversa invece per un noto ristorante dato alle fiamme questa notte, attorno alle 3:00. Fortunatamente i residenti hanno avvertito per tempo il denso fumo sprigionato dalle fiamme, allertando i Vigili del Fuoco prima che il rogo potesse estendersi.

In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Cassano all'Ionio, che indagano sui due casi che sarebbero collegati: l'auto data alle fiamme infatti apparterrebbe ad un congiunto del titolare del ristorante.