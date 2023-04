Boxe. Successo a Lido per il “Primo Criterium Giovanile di pugilato”

Hanno dai 5 ai 13 anni i circa 50 ragazzi che, nella giornata di domenica scorsa, 23 aprile, hanno partecipato al “Primo Criterium Giovanile di pugilato”, organizzato dall'Invictus Boxing Club nella sua sede al dopolavoro ferroviario, a Catanzaro, nel quartiere Lido.

Quattro le società che hanno preso parte a questa bellissima giornata di sport: la stessa Invictus Boxing Club, la Oliveto Boxe, il Cobra Team e la Group 15 Lamezia.

I ragazzi si sono sfidati nelle categorie cuccioli, cangurini, canguri e allievi dimostrando le loro abilità nei circuiti, nel salto alla corda, prove di velocità, al sacco e nello sparring.

Per categoria cuccioli il primo posto è andato a Emma Silipo del team Invictus, nei cangurini primo posto per la coppia Francesca Rotundo e Cristian Mazza del team Invictus, nei canguri al primo posto la coppia mista formata da Arena Dylan del team Invictus e Angelino Mascara Jr per la Group 15 Lamezia, mentre per gli allievi si impongono Antonio Oliveto e Davide Grosso di Oliveto Boxe.

Premiati tutti i partecipanti. Una giornata caratterizzata da un clima di festa, grande sportività e divertimento per tutti i ragazzi che imparano a muovere i primi passi nelle competizioni sportive sempre nel rispetto degli avversari e con una buona dose di divertimento.

Prossimi appuntamenti il pugilato giovanile calabrese il 30 maggio a Castrovillari e il 14 maggio a Catanzaro, sempre nella sede dell'Invictus Boxing Club, che continua a regalare straordinarie pagine di sport alla nostra regione.