Reggio, rapinata attività commerciale in pieno centro: indagini in corso

Due persone, armate ed a volto coperto, hanno messo a segno una rapina in pieno centro a Reggio Calabria. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri presso un'agenzia di servizi a poche decine di metri dalla Questura.

Secondo quanto ricostruito, i due sarebbe giunto sul posto a bordo di una moto indossando il casco integrale, e pistole alla mano sarebbero riusciti a farsi consegnare circa 800 euro in contanti per poi dileguarsi nel nulla.

Sono ora in corso accurate indagini per tentare di risalire ai malviventi, che potrebbero essere identificati tramite le immagini di videosorveglianza delle numerose telecamere presenti in zona.