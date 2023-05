“Trame Festival” dei libri sulle mafie: si cercano volontari, come dare una mano

I volontari sono l’anima colorata del festival, il segno distintivo dell’evento che anche quest’anno si svolgerà in piazza a Lamezia Terme dal 21 al 25 giugno. È per questo che la dodicesima edizione di Trame Festival dei libri sulle mafie è alla ricerca di giovani tra i 16 e i 35 anni da inserire attivamente nell’organizzazione.

Per inviare la propria candidatura è possibile compilare il form online https://docs.google.com/forms/d/1eQCH0csRtKTmxMrQWF-T0SBMkJ9QfB5gc3uHVb_AE4k/edit sul sito www.tramefestival.it entro il 30 maggio.

L’esperienza è unica nel suo genere. Nel corso delle cinque giornate i volontari avranno la possibilità di vivere momenti di formazione e confronto insieme a decine di coetanei chiamati a esprimersi e a riconoscersi parte attiva del contesto politico, sociale e culturale del nostro Paese. Sarà offerta la possibilità di incontrare, in appuntamenti dedicati, alcuni degli ospiti previsti dal programma e di mettersi in gioco nell’organizzazione di un evento di portata nazionale e nella redazione del festival. Sono previsti incontri conoscitivi e momenti di formazione durante i quali verranno spiegati i fondamentali dell’organizzazione.

Ciascun volontario, spaziando tra i propri interessi, potrà esprimere le proprie attitudini, capacità e talenti, scegliendo l’ambito di maggiore interesse. Sarà possibile scegliere di offrire supporto logistico-organizzativo (allestimento locations, supporto agli eventi, e di tutto un po’), occuparsi dell’accoglienza e del censimento di ospiti e visitatori, partecipare attivamente alla vita della redazione e dell’ufficio stampa contribuendo con la scrittura di articoli o alla produzione di contenuti social.

È richiesto un piccolissimo contributo (a partire da un minimo di € 15) per coprire, in parte, le spese necessarie per l’assicurazione, l’accoglienza, i gadget, e l’ospitalità. I minorenni dovranno compilare in aggiunta il modulo di autorizzazione da allegare insieme alla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

La disponibilità richiesta va da lunedì 18 giugno a lunedì 26 giugno. Ma chi vuole può già entrare a far parte del gruppo dei tramati. Quest’anno, ai volontari che lo vorranno, sarà riservata la possibilità di aderire ad alcune iniziative specificatamente pensate per i ragazzi e al laboratorio di cittadinanza per adolescenti Civic Up.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a volontari@tramefestival.itì