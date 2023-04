Trattore si ribalta nei campi, agricoltore muore schiacciato

(Foto di repertorio)

Tragedia sul lavoro nel vibonese dove un agricoltore di 70anni, Filippo Rubino, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato sotto il suo trattore.

Il fatto è avvenuto alla periferia del capoluogo napitino, in un fondo di contrada Zufrò, non lontano dal 501 hotel. Da quanto finora appreso la vittima era alla guida del trattore quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, lo stesso è finito in un terreno sottostante ribaltandosi e non dando scampo al 70enne, rimasto sotto il mezzo da lavoro.

Sebbebe siano stati immediati i soccorsi dei sanitari, gestiti dalla Centrale Operativa di Vibo, l’equipe medica, composta dalla dottoressa Piperno, dall’infermiere Adone e dall’autista Alviano, una volta sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri per quanto di competenza.