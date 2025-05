Tragedia nelle campagne di Ricadi, agricoltore muore schiacciato dal trattore

Tragedia nelle campagne di Ricadi, dove un uomo, questo pomeriggio, ha perso la vita mentre stava eseguendo dei lavori in campagna.

L’episodio si è verificato in località Orsigliadi e secondo quanto ricostruito il malcapitato, perso il controllo del suo trattore, è uscito fuori dalla carreggiata cadendo per cinque metri in un terreno sottostante, rimanendo schiacciato dal mezzo agricolo.

Immediata la richiesta di aiuto, che ha prontamente portato sul posto i soccorritori del 118 in ambulanza e con un elisoccorso, ed una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale.

Purtroppo però per il malcapitato non c’è stato nulla da fare, e non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. La salma, dopo l’autorizzazione del magistrato, è stata recuperata dai vigilfuoco.