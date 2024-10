Giornata di sangue in Calabria: un altro tragico incidente, morto un motociclista

Tragica giornata di sangue sulle strade della Calabria dove in poco meno di 24 ore si sono registrati due violenti incidenti che hanno causato il decesso di altrettante persone.

Dopo che ancora prima che spuntasse il giorno un 23enne ha perso la vita nel reggino (QUI), nel pomeriggio odierno è stato il vibonese a contare un’altra giovane vittima.

In uno scontro avvenuto infatti lungo la via Provinciale, nella frazione di Santa Domenica di Ricadi, tra un’auto ed uno moto ad avere la peggio è stato il centauro, Antonio Vita, 35enne di Brattirò di Drapia.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, mentre era in sella alla moto, e provenendo proprio da Santa Domenica, è andato ad urtare contro la fiancata della vettura che invece procedeva in direzione di Tropea.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari che vista la situazione critica del 35enne - che ha subito un trauma cranico nonostante indossasse il casco - hanno fatto intervenire l’elisoccorso che ha trasportato il ferito fin nell’ospedale di Catanzaro, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Il conducente dell’auto, che è originario di Santa Domenica di Ricadi, è stato invece accompagnato nell’ospedale di Tropea per accertamenti. Presenti i carabinieri per i rilievi ed a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.