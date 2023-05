“Sicurezza Cibernetica”, Workshop Confindustria-Associazione Italiana Brokers (AIBA)

Si terrà il prossimo giovedì 4 maggio, con inizio alle 15, presso la Sala Convegni dell’Associazione degli Industriali in via del Torrione, a Reggio Calabria, il workshop dal titolo “Sicurezza Cibernetica – Fallacia alia aliam trudit”, organizzato dalla Confindustria locale e dall’Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA), con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli Avvocati della città metropolitana.

Il workshop è finalizzato all’approfondimento del tema della gestione dei rischi emergenti connessi all’attività professionale e d’impresa e sulle necessità di dotarsi di sistemi manageriali avanzati atti a garantire la continuità del business anche a fronte di eventi negativi e mira ad attivare un confronto tra le parti professionali ed imprenditoriali per creare un network strumentale alla definizione condivisa di protocolli aziendali per lo sviluppo ed il rafforzamento del sistema imprenditoriale dal punto di vista assicurativo e finanziario.

Il programma dell'evento si articolerà nel corso del pomeriggio e prevede gli interventi di saluto del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, del presidente nazionale AIBA, Flavio Sestilli, del presidente della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, Antonino Tramontana e dei rappresentanti degli Ordini Professionali coinvolti.

A seguire è prevista una tavola rotonda – moderata da Francesco Provenzano, presidente della sezione servizi di Confindustria Reggio Calabria e coordinatore delegazione Sud AIBA - con la partecipazione di Cesare Burei, Insurance Broker esperto di Cyber Risk, di Matteo Luigi Riso, esperto di problematiche GDPR, di Malaga Cavalea, vice presidente sezione Cartaria, Editoria e Comunicazione di Confindustria Reggio Calabria e di Mario Lanzaro, direttore del centro operativo per la sicurezza cibernetica Calabria della Polizia di Stato.

La partecipazione al workshop dà diritto al riconoscimento di 2 crediti formativi (CFP) per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati. Per partecipare ci si può rivolgere alla Segreteria Organizzativa di Confindustria Reggio Calabria, Tel. 0965-892042-4, per email: