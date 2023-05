Crotone. Premio Franco Razionale, lunedì la consegna dei riconoscimenti

Si svolgerà il prossimo 8 maggio alle 18 in piazza della Resistenza a Crotone la sedicesima edizione del premio Franco Razionale, dedicato al giornalista prematuramente scomparso e organizzato dall’associazione Crotone Alè.

A presentare la manifestazione, stamattina, nella Sala Margherita nel centro storico, il presidente dell’associazione promotrice, Piero Pili, insieme a lui Claudio Regalino, il fratello di Franco, Antonio Razionale, la vice dirigente della scuola “Codignola”, Antonietta Crudo e l'assessore comunale alla cultura, Nicola Corigliano.

Sette saranno i premiati nell’edizione 2023. Per il settore giornalismo Giusy Regalino responsabile dell’emittente televisiva Rti e Luciano Ierardi, responsabile ufficio stampo Fc Crotone.

Nella sezione sport, premiati alla carriera Alessandro De Santis, ex pugile campione nazionale, il presidente della Fijlkam Enzo Migliarese e il giovane atleta paralimpico del Club Velico Vincenzo Gulino.

Il settimo premio è, invece, quello della sezione “Amici dell'associazione” che sarà consegnato a don Ezio Limina, responsabile, tra le altre cose, della mensa dei poveri di Padre Pio.

Il filo conduttore della serata sarà la frase di Charles Evans Hughes che campeggia sulla locandina dell’evento: “Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il diritto di essere liberi”; il tutto all’insegna dell’inclusività e nel ricordo di un giovane collega mai dimenticato.

Protagonista della serata sarà la parlamentare ed atleta paralimpica, Giusy Versace; non ci saranno, per sopraggiunti impegni, gli altri due ospiti previsti, vale a dire Amaryus Perez, campione del mondo di Pallanuoto, e Patrizio Oliva, ex pugile.

Nel corso della serata prevista, poi, l’esibizione degli studenti del plesso “Codignola” e dell'Ic “Alfieri”, diretti dalla maestra Filomena Cannatelli; saranno, poi, premiati anche i ragazzi che hanno partecipato alla quarta edizione della manifestazione “Insieme con l'educazione fisica e sportiva si vince la vita”.

I promotori, poi, hanno comunicato che, in caso di maltempo, l’evento, che vedrà l’assegnazione di premi realizzati da Michele Affidato, sarà svolta al coperto, al liceo scientifico di Crotone.