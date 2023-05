Crotone, modifiche alle viabilità per lavori al manto stradale

Procede l’attività di riqualificazione delle strade cittadine di Crotone. Una serie di interventi sono in corso nel quartiere Fondo Gesù, dove in pratica si sta ripristinando tutto il manto stradale dell’intero quartiere. La prossima settimana saranno interessate alcune vie centrali del quartiere ed a tale riguardo è stata emanata una ordinanza dirigenziale relativa alla viabilità al fine di eseguire i lavori.

In particolare è stato previsto il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 maggio su via G.Di Vittorio dall’incrocio con via E. Curiel fino a via G. La Pira e su via G.La Pira da via G.Di Vittorio fino all’incrocio con piazzale della Pace.

Allo stesso modo per consentire i lavori di sistemazione stradale in via Giovanni Paolo II, altra arteria centrale della città, è stata prevista la chiusura del traffico veicolare della carreggiata di via S. Carpino lato parco delle Rose e della carreggiata di via Giovanni Paolo II lato stadio Ezio Scida nel tratto compreso tra piazza Caputi e piazza Corrado nei giorni 8, 9, 10 e 11 maggio dalle ore 7.00 alle ore 18.00

E’ stato istituito inoltre il doppio senso di marcia nella carreggiata opposta da via S. Carpino lato area Ariston e nella carreggiata di via Giovanni Paolo II lato distributore Eni nel tratto compreso tra piazza A. Caputi e piazza F. Corrado nei giorni 8, 9, 10 e 11 maggio dalle ore 7.00 alle ore 18.00