Calcio a cinque femminile: Royal Team Lamezia a Pero per la Serie A

La squadra sconfitta accederà alle final four per un ulteriore posto in A. Il Pero si è classificato al primo posto nel girone A con 59 punti, merito di 18 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta, mentre la Royal, prima nel girone D, ha collezionato 17 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Abbiamo raggiunto la veterana del gruppo, Valentina Vezio, che dichiara: "mi aspetto un'avversaria forte e ben organizzata, ma noi non siamo da meno. In queste 2 settimane abbiamo avuto modo di lavorare bene e preparare nel migliore dei modi questa partita analizzando tanti punti insieme al mister. Ho visto molto impegno e concentrazione da parte di tutta la squadra, voglio approfittarne per fare i complimenti alle mie compagne, sono fiera di loro per il sacrificio e l'impegno messo! Andiamo a Pero con la voglia di dare tutto, sono sicura che faremo bene".

La squadra partirà per Malpensa domani mattina, domenica 14 maggio alle ore 8:25. Arbitri dell’incontro i sigg. Antonio Zinzi e Venerando Di Bella di Piacenza, cronometrista Nicola Bucceroni di Abbiategrasso.