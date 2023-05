Tragico incidente sulla Statale 106: tre morti ed un ferito grave a Crotone

Drammatico incidente questo pomeriggio sulla Statale 106, in località Poggio Pudano a Crotone, a seguito del quale hanno perso la vita tre persone, una versa in gravi condizioni.

La terza vittima è deceduta nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Di dio, dove è giunta in codice rosso ed in condizioni critiche insieme all'altro ferito, quest'ultimo attualmente ricoverato in rianimazione.



Secondo quanto ricostruito, attorno alle 15 di oggi, domenica 14 maggio, un pick-up con a bordo quattro persone - tutti dei cacciatori del reggino che avevano partecipato ad una gara a Cirò - è finito fuori strada, cadendo in un fossato di raccolta delle acque ai bordi della carreggiata.



Una caduta di oltre 10 metri, che è risultata fatale, nell'immediato, per due dei quattro occupanti. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, anche se l'ipotesi è che il conducente possa aver perso improvvisamente il controllo del mezzo.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco (il cui arrivo è stato necessario per estrarre le vittime dalle lamiere) ed i soccorritori del 118, assieme ai Carabinieri e alla Polizia di Stato per i rilievi del caso. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione.

(aggiornata alle 18:30)