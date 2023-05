Anziani narcotizzati e rapinati, finisce in carcere uno dei presunti responsabili

Un 29enne di Decollatura, nel catanzarese, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale che hanno eseguito a suo carico un ordine di carcerazione della Procura di Lamezia Terme, dovendo scontare 2 anni, 3 mesi e 9 giorni di reclusione.

I fatti contestati risalgono al gennaio del 2021 (QUI): secondo gli inquirenti il giovane, insieme ad una presunta complice di San Pietro Apostolo, avrebbe narcotizzato, versandogli in una bevanda un’elevata dose sedativo, una coppia di ultraottantenni di Conflenti, di cui era collaboratore domestico, e così gli avrebbe rubato una ingente somma di denaro in contante e vari generi alimentari che gli anziani avevano in casa.

Questi ultimi, lasciati riversi a tessa in stato di narcosi profonda, erano stati salvati salvo solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e dei sanitari del 118.

Pochi giorni dopo il fatto, a seguito di un’articolata indagine portata avanti dagli uomini dell’Arma che aveva consentito di ricostruire le varie fasi del delitto, l’Autorità Giudiziaria lametina aveva emesso anche alcune misure cautelari a carico degli indagati in attesa della definizione del giudizio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato così accompagnato nella Casa Circondariale di Catanzaro.