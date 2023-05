Scoperto un forno abusivo a Lamezia Terme: scattano sanzioni e chiusura

Un'attività commerciale completamente abusiva è stata scoperta, nei giorni scorsi, dai Carabinieri della Stazione di Lamezia Terme, a seguito di un controllo mirato nell'area circostante a Via del Progresso.

I militari si erano infatti insospettiti dopo aver notato un continuo via vai di persone da un piccolo edificio, dal quale poi uscivano con prodotti da forno.

È bastato un semplice sopralluogo per scoprire come all'interno dell'edificio fosse in attività un forno, sprovvisto però delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal Comune.

Nonostante ciò, l'attività era attrezzata di macchinari di ogni tipo, dall'impastatrice industriale al forno a legna, e sfornava quotidianamente pane di ogni grammatura.

Un controllo dell'Asp ha inoltre evidenziato alcune criticità strutturali e delle carenze igienico-sanitarie, a partire dalla mancanza di tracciabilità degli alimenti all'assenza di ogni procedura di autocontrollo.

Per questi motivi, l'attività è stata chiusa all'istante e sono stati sequestrati circa 60 chili di prodotti da forno già pronti ed in vendita. Elevata una sanzione da 3 mila euro.