Ponte sullo Stretto, il Governo pone la fiducia alla Camera

Il "Decreto Ponte", come è stato ribattezzato il disegno di legge per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, sarà sottoposto al voto di fiducia. È quanto annunciato questa mattina dal ministro per i rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, che ha di fatto confermato una scelta attesa e ripresa più volte nei giorni scorsi.

Il primo voto si terrà domani, martedì 16 maggio: i lavori inizieranno alle 10:30 mentre per il voto effettivo si dovrà attendere almeno mezzogiorno. Mercoledì 17 maggio, invece, si svolgerà la dichiarazione di voto finale sull'intero provvedimento.

In caso di voto favorevole - circostanza che appare quantomeno scontata - il decreto sarà sottoposto al voto del Senato il prossimo 23 maggio, e potrebbe essere convertito in legge già entro la fine del mese.