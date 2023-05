Musica troppo alta e bombole di gas ammassate oltre il limite: tre denunce a Crotone

Tre persone sono state denunciate dagli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Crotone a seguito di controlli svolti nei giorni scorsi, con particolare attenzione alle aree del centro storico cittadino. Attività coordinata dalla Questura, al fine di verificare l'osservanza delle leggi ed il rispetto dei diritti dei cittadini.

In particolare, nel centro storico è stato individuato un locale intento a svolgere una serata di intrattenimento con musica dal vivo: peccato però che il personale tecnico dell'Arpacal abbia rilevato quasi all'istante lo sforamento dei limiti delle emissioni sonore, in contravvenzione alle norme vigenti.

Per tali motivi la serata è stata interrotta, l'attrezzatura musicale - composta da una cassa, una chitarra acustica ed un microfono - è stata sequestrata e sia il titolare dell'attività che il musicista sono stati denunciati per disturbo del riposo delle persone.

Discorso diverso invece per una piccola attività di rivendita di gas ed elettrodomestici situata in pieno centro. Li gli agenti hanno rilevato la presenza di numerose bombole di gas posizionate di fronte all'edificio, su strada e marciapiede, senza alcun permesso ed in numero ben oltre il limite consentito dalla normativa vigente. Per tali motivi, il rivenditore è stato denunciato per occupazione abusiva di suolo pubblico e per detenzione di materiale esplodente senza autorizzazione.