Droga. Le dosi di hashish le teneva sul tavolo della sala da pranzo, arrestato

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, un 39enne cosentino con precedenti di polizia è finito in arresto, mentre uno 35enne marocchino è stato denunciato a piede libero.

Nel corso di una perquisizione a casa del primo, sul tavolo delle sala da pranzo, e conservati dentro un coppa in vetro col coperchio, la polizia vi ha infatti ritrovato diverse dosi di hashish ben confezionate in buste in cellophane elettrosaldate, oltre a strumenti per la pesatura e per il confezionamento. Il 39enne, dopo le formalità di rito, e su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari.

Durante un altro controllo, questa volta su strade, gli agenti della Volante hanno fermato lo straniero che alla vista della pattuglia avrebbe cercato di defilarsi abbandonando la bici su cui viaggiava. Bloccato e perquisito gli sono stati trovati circa 30 grammi di hashish e per questo motivo è stato deferito.

Entrambe le attività sono state eseguite, nella serata, alla Polizia di Cosenza con la collaborazione dei cinofili di Vibo Valentia e dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”.