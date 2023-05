Sottoposto ad obbligo di dimora girava di notte e aveva pure droga, denunciato

Durante la notte scorsa la Squadra Mobile di Vibo Valentia ha controllato un’auto su cui viaggiava una persona apparsa sospetta, data l’ora ed il luogo in cui circolava, e per questo gli agenti hanno deciso di fermarla ed identificarla scoprendo infatti che la stessa era sottoposta all’affidamento in prova ai servizi sociali con l’obbligo di dimora notturno.

Riscontrata la violazione è scattata immediatamente una perquisizione sia personale che domiciliare, al termine della quale sono stati ritrovati circa 15 grammi di marijuana, suddivisi in diverse dosi, pronte per la vendita al minuto, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

L’uomo, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per le diverse violazioni emerse nel corso del controllo.