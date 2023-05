Attività extralberghiere, rinnovato direttivo Arbbac: pronti a dialogare con istituzioni

L’Arbbac, l’associazione regionale di categoria indipendente nata per promuovere il fenomeno dell’Ospitalità in Famiglia in Calabria e che riunisce Bed and Breakfast, Affittacamere, country house, ostelli, case e appartamenti per vacanze e case dell’ospitalità, ha eletto il nuovo consiglio Direttivo Regionale che da oggi è così composto da Leonardo Trento (Presidente), Luigi Francesco Marinello (Vice Presidente), Mario Serafini (Tesoriere), Vincenzo Cozza e Gianni Musumeci.

La riunione è stata convocata dal Presidente Giuseppe Frisenda al termine del triennio dalla sua elezione, il 2020-2023, e che ho visto nascere la stessa organizzazione ed avviare diverse attività a sostegno del settore.

L’Arbbac rappresenta il comparto e ne tutela gli interessi presso enti pubblici e privati. L’associazione in questi anni ha promosso la cultura e la diffusione dei B&B, e conta aderenti autorizzati tra Bed and Breakfast e Affittacamere calabresi, ponendosi a difesa del settore con iniziative e proposte mirate alle istituzioni regionali e alle amministrazioni locali, con lo scopo di migliorare la normativa del comparto e valorizzare le strutture ricettive extralberghiere.

L’iniziativa di aggregazione è nata a seguito del blocco dovuto all’emergenza sanitaria del Covid-19, per scongiurare un collasso del settore che era privo di rappresentanze.

Dopo ampio dibattito dei presenti, nel corso dell’assemblea, svoltasi mercoledì scorso, si è convenuto su un nuovo percorso programmatico chiedendo alla futura governance dell'associazione di puntare sulla qualità dei servizi e sulla promozione territoriale.

Il Consiglio Direttivo si è proposto nell’immediato di avviare l’interlocuzione con le massime autorità regionali per condividere obiettivi e proposte, iniziare un percorso di promozione turistica dei territori considerato che in alcune realtà l’extra-alberghiero costituisce l’unico presidio di promozione culturale e di valorizzazione del territorio e delle tradizioni.