Crotone. Addosso, in casa e tra i fazzoletti nascondevano droga: due arresti e una denuncia

Circa centro grammi di droga tra hashish, marijuana e cocaina sono stati sequestrati mentre due persone sono finite in arresto ed una terza è stata invece denunciata, essendo ritenute responsabili del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze psicotrope.

È questo l’esito di un servizio sul territorio svolto dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Crotone. Nel corso del primo intervento, così, l’infallibile fiuto dei pastori tedeschi antidroga “Jack” e “Babel” ha permesso di “intercettare”, in uno dei luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani della città, la cessione di un grammo di cocaina.

Da qui ne è seguita una perquisizione a casa del presunto pusher - pizzicato in flagranza di reato - e del suo “cliente”, e che ha permesso di ritrovare nell’abitazione di quest’ultimo, circa 75 grammi di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle dosi: coltellini per il frazionamento, buste in cellophane e bilancino di precisione. La sostanza e quanto ritrovato sono stati sottoposti a sequestro mentre per i due soggetti sono scattate le manette.

In un’altra circostanza, durante un controllo stradale i finanzieri hanno fermato un’auto che aveva eseguito una manovra particolarmente sospetta lungo la strada statale 106, nel territorio di Torre Melissa.

Durante l’attività si è scoperto che il soggetto a bordo aveva addosso oltre 20 grammi di hashish, che teneva in un pacchetto di fazzoletti. Lo stesso è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura di Crotone per detenzione e trasporto di stupefacenti.

La sostanza sequestrata nel corso dei due interventi, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato nelle piazze di spaccio centinaia di dosi e proventi illeciti per diverse migliaia di euro.