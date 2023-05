Giornata internazionale dei bambini scomparsi: campagna informativa della Polizia

Domani, 25 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, la Polizia di Stato sarà impegnata con varie iniziative su tutto il territorio nazionale nella campagna di sensibilizzazione e di informazione. A Catanzaro, per tutta la mattinata di, personale specializzato della Questura sarà presente in Piazza Matteotti con un punto informativo per quanti desiderano risposte e informazioni su rischi e prevenzione relativi alla scomparsa dei bambini in età scolare.

Ma, soprattutto, per un’opera di sensibilizzazione sulle svariate situazioni di pericolo in cui possono incorrere i bambini. Inoltre, i poliziotti forniranno informazioni utili per prevenire fenomeni ricorrenti quali bullismo, maltrattamenti e violenza di genere.

Sarà distribuito il materiale informativo realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine con i numeri da chiamare e ulteriori informazioni da scaricare.