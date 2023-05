Lancia l’eroina dal balcone e poi prova a scappare: arrestato presunto pusher

Nella giornata di ieri la Polizia di Cosenza ha eseguito diversi controlli in città volti al contrasto del traffico di stupefacenti ed arrestando una persona trovata con dell’eroina in pietra e dell’altro materiale utile allo spaccio.

In particolare, l’uomo, sorpreso in casa dagli agenti a cui aveva aperto la porta della sua abitazione, ha cercato dapprima di disfarsi di un involucro lanciandolo dal balcone, verso la strada, per poi tentare di darsi alla fuga, venendo subito bloccato dai poliziotti che erano sulla strada che costeggia la sua casa. L’involucro è stato invece recuperato da altri loro colleghi appostati e che avevano osservato l’intera scena. Espletate le formalità l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.