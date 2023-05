Vibo. Locale frequentato da pregiudicati: Questore lo chiude per 15 giorni

Gli uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia e della Divisione di Polizia Amministrativa, hanno eseguito in un esercizio pubblico dove più volte, nel corso dei mesi, sono stati identificati diversi soggetti gravati da precedenti in materia di armi, reati contro la persona e contro il patrimonio oltre che già destinatari di misure di prevenzione personali, come l’Avviso Orale.

Sulla scorta delle evidenze emerse, il Questore del capoluogo napitino ha emesso un provvedimento di chiusura dell’attività per 15 giorni sospendendone anche la licenza.