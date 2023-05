Nave Diciotti in arrivo in Calabria, a bordo 671 migranti

È in viaggio verso il porto di Reggio Calabria nave Diciotti, unità della Guardia Costiera italiana con a bordo 671 migranti: 613 uomini, 6 donne, 41 minori e 11 minori non accompagnati, che sono stati soccorsi in mare nelle scorse ore.

L’attracco è previsto intorno alle tre di questo pomeriggio, sul molo di ponente dello scalo cittadino. Le operazioni di accoglienza, come di consueto, verranno coordinate dalla Prefettura con la collaborazione delle forze dell’ordine, dei sanitari dell’Asp e delle associazioni di volontariato.

Completate le attività i profughi saranno provvisoriamente ospitati nel centro prima accoglienza allestito nella palestra dell'ex scuola Boccioni di Gallico, nella periferia nord del capoluogo. Qui attenderanno di essere traferiti anche in altre regioni del Paese, così come stabilirà il piano riparto del Ministero dell'Interno.