In casa, smontato, gli trovano un fucile clandestino e cartucce: scattano le manette

Dopo gli importanti recuperi di armi e munizioni effettuati tra Fabrizia (QUI) e Serra San Bruno, nelle scorse settimane, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Vibo Valentia, di Briatico e dallo Squadrone Cacciatori, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata d’iniziativa, hanno ritrovato un fucile da caccia, un calibro 28 senza matricola, corredato di ventisette cartucce. Il fucile, in perfette condizioni, era stato smontato e ogni sua parte nascosta in una zona diversa dell’abitazione, si presume per renderne più difficoltoso il rinvenimento e, probabilmente, nella speranza che i vari pezzi non fossero riconosciuti come parte di un’arma da fuoco.

La Procura del capoluogo, che ha coordinato l’intera attività, ha disposto, come di consueto, degli approfondimenti per accertare la provenienza del fucile e se sia stato eventualmente utilizzato in fatti di sangue.

Il detentore, dopo l’arresto, è stato ricondotto presso la propria abitazione e messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dove dovrà rispondere di possesso di arma clandestina.