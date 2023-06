A Crotone la Polizia locale multa più di 30 auto in una mattinata

E’ intensa l’attività degli uomini del Comando di Polizia Locale di Crotone, coordinati dal comandante Francesco Iorno. Questa mattina, martedì 6 giugno, i controlli sono scattati nelle principiali arterie cittadine ed, in particolare, in via Messinetti, via Veneto, via Napoli, corso Mazzini, piazza Pitagora, via Braille, via Nicoletta, via Roma, via XXV Aprile, via Crea, via Cappuccini e via Ruffo.

Sono state così elevate ben 31 contestazioni per divieto di fermata: otto per sosta su intersezioni, quattro per parcheggio negli stalli riservati agli invalidi, due per parcheggio in doppia fila, otto per sosta sugli attraversamenti pedonali, dieci per sosta fuori dagli stalli, sei per sosta su carreggiata con margini evidenziati da striscia continua e tre per sosta su isola di traffico evidenziata da zebratura.